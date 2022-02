Hace una semana, Ryan Garcia confirmó que daba un pasó al costado del equipo de Eddy Reynoso, lo que sorprendió a propio y extraños debido a que nadie tomaría una decisión así cuando está en el mejor equipo de boxeo del mundo bajo las ordenes del mejor entrenador del mundo. Por otro lado, en las últimas horas, el padre del Campeón Mundo Interino Ligero CMB, Henry Garcia, comentó algo que le molestó a su hijo para dar un paso al costado.

“No tiene que ver con mala sangre o ego o algún resentimiento. Diría que el tiempo, eso es. Tienes que saber que al trabajar con Eddy (Reynoso) es muy ocupado y lo respeto. Tiene que hacer lo que necesita. Hay que seguir adelante, seguir trabajando y vamos a continuar en el camino que estamos”, explicó el californiano en un Instagram Live a los pocos días de haber informado que dejaba de entrenar con el Canelo Team.

Por otra parte, en dialogo con ESNews, Henry García, padre de Ryan Garcia, confesó que su hijo se mostró molesto porque no pudo contar con Reynoso para tomar una decisión. “Lo que pasó es que no tuvo nada que ver algo personal o algo malo. Solo pensamos que Ryan no quería moverse de un lugar a otro y en el momento que estábamos tomando la decisión, Eddy no estaba ahí para consultar con nosotros y Ryan se sintió un poco molesto. Pero dijo que no hay malos sentimientos, dijimos que teníamos que continuar”, comentó.

De esta manera, el Campeón del Mundo Interino del CMB comienza a preparar su próxima pelea en San Diego bajo las órdenes de Joe Goosen. El estadounidense vuelve al ring el próximo 16 de abril, bajo la promoción deGolden Boy Promotion, para enfrentar al ghanés Emmanuel Tagoe, que ostenta un récord de 32 peleas ganadas, 15 por la vía rápida, y una sola derrota.

Óscar de la Hoya apoyó a Ryan Garcia

Tras la salida de Ryan Garcia del establo de Eddy Reynoso, ni el técnico ni nadie de su equipo rompió el silencio para despedirlo o contar alguno de los motivos por los que se va del gimnasio del técnico de Jalisco. Por otro lado, quien fue a apoyar al californiano fue Óscar de la Hoya al decir: “Gran elección de entrenador por Ryan García. Goosen sacará lo mejor”.