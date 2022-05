El último fin de semana se dio una de las grades sorpresas del 2022 luego de que Dmitry Bivol le haya dado una paliza a Saúl Álvarez cuando defendió exitosamente su Título Mundial AMB Medio Pesado en el T-Mobil Arena de Las Vegas. Por otra parte, tras varios días de la pelea, Caleb Plant le dejó un fuerte mensaje al tapatío.

Sin duda el último fin de semana al peleador de Eddy Reynoso le dieron un trago de su propia medicina debido a que el ruso no fue al cruce y exprimió todo lo que quiso su ventaja para derrotar al mexicano. Esta situación, se dio en más de una ocasión con el nacido en Guadalajara ya que el nunca dio espectáculo, sino que siempre buscó su beneficio propio.

Por otra parte, tras el combate, quien le dejó un contundente mensaje en las redes sociales fue Caleb Plant, al mencionar que Canelo Álvarez debe aceptar que perdió la pelea ante Bivol. “Solo tiene que tomar la derrota como un hombre, bancársela en su barbilla y recuperarse. Sin excusas, sin BS, y solo de vuelta a la preparación”, expresó el excampeón del mundo en su cuenta de Twitter.

Y agregó: “Si no lo aceptas, ¿Cómo podrás superarlo y mejorar? La verdad es esa, aunque a muchos no les guste. Cuanto antes lo aceptas, antes podrás seguir adelante”. Cabe recordar que, tras la pelea, el nacido en Guadalajara dijo que en el boxeo se gana y si pierde, pero que no sintió que el choque tendría que haber dado un resultado a su favor.

Dmitry Bivol felicitó a quienes apostaron en contra de Canelo

Una de las fotos virales que dio vuelta en todo el mundo fue la de Floyd Mayweather, quien mostró que apostó a favor de Canelo Álvarez. Debido a esto Dmitry Bivol felicitó a quienes hayan apostado a su favor al decir "Tengo un mensaje para las personas que apostaron por mí. ¡Felicidades, chicos!".