Canelo Álvarez no para de recibir críticas de su colega y esta vez una Campeona del Mundo lo acusó de racismo por no querer enfrentar a peleadores negros.

Hace más de una semana Saúl Álvarez regresó al ring y fue con una apática victoria contra Gennady Golovkin, en la que fue su primera defensa de los Títulos Mundiales Supermedianos Unificados. Por otro lado, a las críticas por su pobre victoria y a no querer enfrentar a mexicanos, se le suma la de Clarissa Shielsd quien lo acusó de racismo por no querer pelear ante boxeadores negros.

Lo que sucede con el peleador de Eddy Reynoso no es nuevo ya que siempre ha recibido tiros de fanáticos, periodistas y colegas. Sin embargo, en esta ocasión se lo juzga por no querer chocar contra David Benvidez y contra mexicanos.

Por otra parte, Claressa Shields, Campeona del Mundo Superwelter, fue otra de las peleadores que se sumó a critica a Canelo ÁLvarez. De todas maneras, en el caso de la estadounidense no solo marca que no quiere enfrentar contra sus compatriotas, sino que también lo acusó de discriminar al no querer pelear contra peleadores negros.

“Demetrius Andrade podría derrotar a cualquiera. Amo a Charlo y tengo mucho respeto por Benavídez, pero Andrade es superior. Trató de presionar a Canelo, pero de verdad. Canelo no quiere pelear contra boxeadores mexicanos, pero tampoco lo hace con peleadores negros”, expresó Shields a The Last Stand.

Y agregó: “Tenemos que poner esto en marcha. Entonces, yo quiero ver a Canelo contra Andrade, contra Charlo y contra Benavídez. Esas son las grandes peleas que toda la afición quiere ver. En mi condición de fanática, esas son las peleas que quiero ver”.