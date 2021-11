En la Ciudad del Pecado, Canelo Álvarez hizo historia al convertirse en el primer campeón indiscutido de las 168 libras luego de vencer por KO11 a Caleb Plant. El mexicano se mostró feliz por su logro, dijo que quieren que lo usen de ejemplo y que cumplió con su palabra, ganar por la vía rápida en su última presentación del 2021.

El nacido en Guadalajara no sabe de que manera mostrar su alegría luego de convertirse en el primer Campeón del Mundo Indiscutido de los Supermedianos y de Latinoamérica. De todas maneras, el peleador de Eddy Reynoso tuvo que batallar durante once rounds para cerrar una pelea debido a que el estadounidense fue un duro hueso de roer.

“Caleb Plant es un gran peleador, se dificultó más de lo normal”, comentó Canelo Álvarez tras el combate en diálogos con TV Azteca. Y agregó: “Sabía que lo iba a noquear, se me fue un poco más de lo normal, Eddy me dijo paciencia, me estaba desesperando un poquito”.

Por otra parte, el tapatío comentó que Eddy Reynoso lo tranquilizó, por lo que por ese motivo son un equipo y está muy contento con ellos. “Muy contento de que Chepo (Reynoso) haya venido a esta pelea, para mi es muy importante”, comentó sobre el veterano ayudante que no pudo estar en las últimas peleas por riesgo al COVID-19.

Por otra parte, el peleador de Guadalajara comentó que quieren tomen su victoria como un ejemplo de superación para todos los mexicanos y que haya muchos más como él. “Les prometí un KO, me tardé un poquito más, pero ahí está, les cumplí”, cerró Canelo Álvarez.