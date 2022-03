Canelo Álvarez vs Kamaru Usman: ¿Qué opina el presidente de UFC de la pelea?

Kamaru Usman, campeón de peso wélter de UFC, lleva ya un par de semanas reclamando tener la oportunidad de enfrentar al mejor libra por libra del boxeo, Saúl El Canelo Álvarez. Ha dicho, incluso, que de concretarse sería el más grande evento en la historia de los deportes de combate.

Canelo, por su parte, tiene firmado un contrato con MatchRoom Boxing y DAZN para sus próximos dos combates, ante Dmitry Bivol el 7 de mayo y ante Gennady Golovkin en septiembre; y dijo estar demasiado ocupado como para prestar atención a los muchos otros desafíos que le han lanzado.

Quien recientemente fue consultado por la posibilidad de hacer esta pelea fue Dana White, preisidente de UFC, y en sus declaraciones se colocó más cerca del tapatío que de el propio peleador de su franquicia. "Usman se lo toma en serio, pero no debería hacerlo. No me gusta esa pelea para nada", comenzó diciendo en diálogo con Sky Sports.

Y agregó: "Todo al respecto es horrible. Es una pelea estúpida de hacer, no tiene sentido. No sé cuántas personas estarían interesadas en ver eso. Cuando Conor y Floyd pelearon, tomó vida propia. Dondequiera que iba, la gente me preguntaba si esos dos iban a pelear. Siguió creciendo, construyendo y construyendo. Terminó siendo el pago por evento más grande de la historia. Algo podría surgir, pero todo el asunto del boxeo contra las MMA es una tontería".

¿Qué dijo Kamaru Usman sobre pelear con Canelo?

Dana White dijo que Kamaru Usman se toma en serio la fantasía que él mismo se inventó sobre la posibilidad de enfrentar al Canelo Álvarez. Y a tenor de sus últimas declaraciones, ¡vaya si lo hace! "Las conversaciones todavía están pendientes, pero como ya he dicho esta pelea será la más grande en la historia de los deportes de combate. Para el Día de la Independencia de México, creo que sería bueno que Canelo y yo le demos al mundo un gran espectáculo, el entretenimiento que tanto desean", había declarado.