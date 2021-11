Saúl Canelo Álvarez tiene una cita con la historia cuando enfrente a Caleb Plant por los Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring de los Súper Medianos. Por otra parte, ayer por la noche, el mexicano llegó a Las Vegas y hoy dio inicio a la semana, mientras que el estadounidense le dejó una nueva advertencia al mexicano y sus fanáticos de cara al choque del próximo sábado.

Sin duda el próximo sábado el tapatío tendrá uno de los combates más importante de su historia debido a que va por la unificación. Julio César Chávez, el Finito López, Juan Manuel Márquez y entre otros no lograron esa marca, por lo que el peleador de Eddy Reynoso no solo se convierte en el primer peleador de México de lograr este progreso.

Por otra parte, tras un cara a cara muy fuerte, Canelo Álvarez dio inicio a la semana de pelea y dejó claro que quiere hacer más grande su legado el próximo sábado. “Significa mucho para mi ganar esta pelea por mi legado. Es por esto que nosotros estamos aquí. Él es un buen boxeador con muchas habilidades, pero no esto no es nada nuevo para mí. El sábado a la noche, voy a hacer historia”, expresó el peleador de Guadalajara.

Por su parte, Caleb Plant no se baja del pedestal y no para de recalcar que en el MGM Grand de Las Vegas irá por los cinturones. “Yo le he decido mi vida a este deporte. He sacrificado un montón. Estamos contentos por estar, pero no lo estamos justamente felices estar acá. Nosotros estamos acá para ganar eso cinturones y convertirme en el primer indiscutido campeón súper mediano de todos los tiempos”, advirtió el estadounidense en referencia a que no llegó a ser el partener por una buena paga.

KO a TUDN: TV Azteca transmite Canelo Álvarez vs. Caleb Plant

En la última pelea de Canelo Álvarez, tanto TUDN como TV Azteca transmitieron el combate del tapatío ante el británico. Sin embargo, en las últimas horas, el canal deportivo Televisa Deportes Network y Univisión decidió no transmitir el combate ya que consideraban que habría una dura derrota en el rating ante los relatos y comentarios de Eduardo Lamazón, Rafael Ayala, Rodolfo Vargas, César Castro y Julio César Chávez.