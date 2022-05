Canelo Álvarez vs. Dmitry Bivol: el KO de TV Azteca a Televisa en el rating

Este sábado tuvo lugar uno de los combates más esperados en lo que va del año, como lo fue la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Dmitry Bivol. El ruso de 31 años dio la gran sorpresa y venció al peleador mexicano, quien para muchos es considerado como el mejor libra por libra en la actualidad. Bivol se mostró muy firme a lo largo de toda la velada y se quedó con una justa victoria.

Como es de esperar ante eventos de tamaña magnitud, generan gran interés en los aficionados al boxeo, a tal punto de que el mundo de las apuestas cobra interés. En este caso, por ejemplo, Floyd Mayweather se jactó de haber apostado por Dmitry Bivol, en demesdro del Canelo Álvarez. Sin embargo, el de las apuestas no es el único espacio que se revoluciona con esta clase de peleas: también la televisión juega su papel.

El combate entre Canelo Álvarez y Dmitry Bivol registró un rating total de 27.5, según la agencia Nelson Ibope. La expectativa por ver el regreso al cuadrilátero del boxeador mexicano era alta, pese a que la sorpresa se dio con la victoria del ruso Bivol, lo cual despertó también numerosas críticas hacia Canelo, que también contó con sus propios defensores luego de su inesperada caída.

Asimismo, dentro de ese rating total de 27.5, se dio la victoria de Azteca 7, que registró 15.6 puntos, superando así los 11.8 de Canal 5. El triunfo de Azteca 7 es habitual cada vez que pelea Canelo Álvarez, por que allí no hubo grandes sorpresas, tal y como se dio arriba del cuadrilátero, con la gran victoria del peleador ruso, Dmitry Bivol.

Tyson señala el error de Canelo

Tras la derrota del mexicano ante Bivol, el emblemático ex boxeador, Mike Tyson, marcó el error de Canelo Álvarez: "Si hubiese utilizado el jab de manera más eficiente y fuerte, el chico (Bivol) no hubiese tenido la confianza y bravura que tuvo. Bivol atacaba, sin preocupaciones, porque el jab del Canelo no estaba. Se puso más agresivo. Para la próxima pelea, debe utilizar más el jab", analizó.