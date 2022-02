Carlos Cuadras vs Jesse Rodríguez: Fecha, hora y canal para ver en directo la pelea por el título mundial de peso súper mosca del CMB

Con 33 años, Carlos Cuadras tendrá la oportunidad de volver a coronarse como campeón mundial, status que no le pertenece desde que en en septiembre de 2016 fue derrotado por Román Chocolatito González en decisión unánime, viendo escapar su cinturón de peso súper mosca del CMB.

Ese mismo título, que ahora se encuentra vacante, será precisamente el que el mexicano buscará reconquistar enfrentando este sábado 5 de febrero al invicto, pero mucho más inexperimentado, Jesse Rodríguez, peleador de tan solo 22 años que acumula 14 victorias consecutivas desde su debut como profesional.

Originalmente, estaba previsto que Cuadras peleara por el título mundial vacante ante el tailandés Srisaket Sor Rungvisai, también excampeón mundial a quien ya se había enfrentado en mayo de 2014, saliendo derrotado por decisión técnica en el otctavo asalto. Sin embargo, este arrojó positivo al último test de coronavirus que se realizó previo a volar con rumbo a los Estados Unidos y se vio obligado a bajarse de la pelea.

El mexicano, que en su última presentación viene de perder ante Gallo Estrada por nocaut técnico en el undécimo asalto, sabe que tiene por delante una pelea bisagra en su carrera. "Esta pelea es súper importantes, es un parteaguas en mi carrera. O me vuelvo a ir para arriba o mi carrera se va en declive. Quiero que me recuerden como un gran campeón, no como un campeoncito que después acabó dando lástima", expresó en un video compartido por DAZN.

Jesse Rodríguez, quien tomó la pelea a última hora, realizó solo una pelea en 2021, saliendo ganador sobre Jose Alejandro Burgos por nocaut en el cuarto asalto el 16 de octubre en el Chukchansi Park de Fresno.

Horarios y canales de Carlos Cuadras vs Jesse Rodríguez

La cartelera que estelarizarán Carlos Cuadras y jesse Rodríguez disputándose el título mundial de peso súper mosca del CMB, será transmitida por DAZN a través de su plataforma de streaming que alcanza a más de 200 países. Para los Estados Unidos, el inicio está previsto para las 20.00 en Hora del Este y las 17.00 en Hora del Pacífico. Para México, será desde las 21.00.