No hay dudas de que en la actualidad, guste o no, Canelo Álvarez la gran cara del boxeo mundial debido a que con él se definen millonarias peleas en la que, económicamente, siempre sale ganando. Por otra parte, en las últimas horas, parte del equipo del momento en el que el tapatío no paró de llorar luego de una derrota.

A lo largo de su extensa carrera, el peleador de Eddy Reynoso ha ido mejorando no solo su manera de pelear, sino que también le han ido subiendo el nivel de sus peleadores. Si vemos su récord, vemos hombres como Miguel Cotto, Erislandy Lara, Gennady Golovkin, Sergey Kovalev, entre otros, que siempre hicieron complicadas sus peleas.

Sin embargo, solamente Floyd Mayweather y Dmitry Bivol pudieron llevar adelante una gran pelea para derrotar a Canelo Álvarez. A su vez, según lo declarado por Chepo Reynoso, padre de Eddy Reynoso, el nacido en Guadalajara lloró mucho cuando perdió por primera vez ante Money en septiembre 2013.

“Después de la pelea con Floyd Mayweather estaba gente en el vestidor, familiares y todo, y les dijimos que por favor se salieran. Nada más nos quedamos mi hijo (Eddy), ‘Canelo’ y yo. Nada más los tres que somos el equipo. Nos apartamos, nos abrazamos y se puede decir que hasta lloramos”, recordó el primer entrenador de Saúl Álvarez a la Asociación Española de Boxeo.

Y agregó: “Lo que pasa es que estábamos tristes por el gran compromiso, porque la verdad, todo México estaba pendiente de la pelea. Todo México quería el triunfo de ‘Canelo’ y cuando no puedes darle esa satisfacción a tu pueblo, te hace sentir triste”. Además, marcó que perdieron ante el mejor y que no fue vergonzosa la derrota.

“Tienen que correr a todos los (equipos) que han peleado con Mayweather, porque todos han perdido. Perdimos ante un genio como es Mayweather y a parte de eso, en descargo a la conciencia, perdimos, no le ganamos, pero a ese nadie le ha ganado. Entonces no fue vergonzoso, al contrario; dijimos ‘vamos a darle para adelante’ y ahí estamos”, finalizó Chepo Reynoso.