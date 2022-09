En pocos minutos, Canelo Álvarez y Gennady Golovkin se enfrentarán por los Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring Supermedianos. Por otro lado, a horas de la pelea, el mexicano fue defendido por Chepo Reynoso, quien salió a responderle a todos los haters nacionales que tiene su pupilo.

Hablar de los Reynoso es nombrar a la familia de Saúl Álvarez debido a que fue el padre y el hijo quienes formaron como peleador al tapatío. Fue con ellos con quienes comenzó a realizar su primeras peleas de aficionado, mientras que en el profesionalismo, con derrotas y empates, siempre siguieron juntos.

Por otra parte, de cara al choque contra Gennady Golovkin, Canelo Álvarez no ha parado de recibir muchas críticas. Debido a esto, el padre de Eddy Reynoso, Chepo, salió a defender al peleador que formó cuando era joven y dijo que para él es triste ver como los mexicanos menosprecian a Saúl.

“Algunos mexicanos no deben ser tan ingratos. Saúl siempre ha puesto el nombre de México en alto. Jamás se ha expresado mal de un mexicano y me da tristeza que muchos mexicanos se expresen mal y le deseen mal a Canelo“, comentó el entrenador a No Puedes Jugar al Boxeo.

Por otro lado, el padre de Eddy Reynoso habló del combate de esta noche y dijo que puede ganar por la vía rápida el tapatío. “La primera vez fue justo el empate. La segunda creo que vi un claro triunfo para Saúl.Ahora creo que puede ganar y hasta noquearlo para demostrar quién es quién en esta trilogía”, finalizó Chepo Reynoso.