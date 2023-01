A lo largo de los últimos 20 años, Floyd Mayweather terminó de marcar un antes y un después en la forma de llevar adelante una pelea como la carrera de un boxeador. Esto sin duda fue tomado como ejemplo en el equipo de Canelo Álvarez, en el que uno de sus integrantes lo considera como el mejor peleador de la época moderna.

No hay dudas de que Saúl Álvarez ha mejorado día a día con el correr de cada una de las peleas que tuvo en su carrera. A su vez, la derrota contra Money marcó los puntos débiles que tenía el mexicano para mejorar en su boxeo, como la en la forma de llevar su carrera si hoy quería ser la cara del deporte de los puños.

Por otra parte, en las últimas horas, Chepo Reynoso, el primer entrenador de Canelo Álvarez, se metió en la polémica y mostró admiración por Floyd Mayweather. A su vez, el padre de Eddy Reynoso, ya que defendió al estadounidense al marcar que era un peleador que no salía a correr dentro de un ring.

“El boxeador defensivo, para mí, lo más grande que he visto yo en mis tiempos es Floyd Mayweather. Y vaya que vi a Sugar Ray Leonard, a Sugar Ray Robinson también, vi a Nápoles, a Olivares… muchos grandes peleadores. ¿Por qué?, porque ese tipo siempre hacía lo que a él le convenía, siempre envolvía a sus rivales. La gente a la que no le gustaba decía que corre mucho. No corre, cabrón, no puedes corres más de lo que se puede en un ring. Más bien no tienes la capacidad de cerrarle las salidas, pero del ring no te puedes salir”, expresó.

Y agregó: “Claro que sí se aprende. Aprendimos y fue la causa de levantarse y decir, ‘¡Vamos, no pasó nada, vamos!’. Criticaron mucho al equipo del Canelo, que a los Reynoso los deben de sacar ya, y a mí me daba risa. ¿Por qué?, porque perdieron con Mayweather, hijoeputa, entonces hay que sacarlos a todos, a Beristain, a todos porque a todos les ha ganado ese cuate”.