Uno de los grandes boxeadores de los 90’ fue Mike Tyson que a base de nocauts se ganó la fama de ser uno de los boxeadores más temibles tras derrotar rápidamente a sus adversarios, pero se destacó por las locuras que ha realizado transitaba el peor momento de sus adicciones. Por otra parte, en las últimas horas volvió a ser noticia luego de que haya contado que consumió veneno de sapos más de 53 veces.

El nacido en Brooklyn estuvo en boca de todos en el último año ya que regresó al ring para enfrentar a Roy Jones Jr, en una cartelera en la que ganó 10 millones dólares. A su vez, se ha hablado que el próximo mes de febrero regresaría al ring a chocar guantes frente al youtuber Logan Paul, pelea en la que ganaría cerca de 100 millones de dólares.

Sin embargo, en las últimas horas, Mike Tyson volvió a ser noticia luego de revelar una de los peores momentos de sus adicciones. Según lo comentado por el excampeón del mundo de los pesados consumió 53 veces veneno de sapo y que la peor experiencia que vivió cuando la probó por primera vez.

“Ingerí el veneno de este sapo 53 veces, pero nada se acercó a la experiencia de la primera vez. Esa vez que morí. Fue todo un desafío. Tomaba drogas duras como la cocaína, pero esto es otra dimensión. Antes de darle al sapo estaba hecho un desastre. El oponente más duro al que me he enfrentado era yo mismo. Tenía baja autoestima, algo que les pasa a las personas con mucho ego, pero el sapo te despoja del ego", expresó Iron Mike a New York Post.

Por otro lado, destacó que ese tipo de droga igual lo ayudó a reaccionar y cambiar su vida debido a que lo ayudó a perder peso y a reencontrarse con su familia. “La gente ve cómo he cambiado. Mi mente no entiende qué ha pasado, pero mi vida ha mejorado por completo. El único objetivo del sapo es que alcances tu máximo potencial y ver el mundo de otra manera en el que todos somos iguales y todo es amor", finalizó el excampeón del mundo.