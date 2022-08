Después de sus últimas victorias, las cuales fueron incontestables, David Benavidez analiza cuáles serán sus próximos pasos. El Bandera Roja ya ha dejado clara su intención de enfrentar a Canelo Álvarez, pero este último lo ha esquivado durante los últimos años.

En sus últimas declaraciones a la prensa, David Benavidez reconoció su frustración por no poder enfrentarse a otros dos boxeadores, como lo son Caleb Plant y David Morrell: "No tiene nada que ver con políticas, es que no quieren pelear conmigo". El peleador de ascendencia mexicana viene de derrotar en el tercer round a David Lemieux, el pasado 21 de mayo, por el cinturón interino del CMB de peso super mediano.

Benavidez aseguró que su próxima pelea sería en noviembre, aunque reconoció: "Quisiera un poco antes, pero el peso se está viendo para noviembre. Esperaba tener a David Morrell, estaba emocionado, pero no quiere pelear conmigo. Les he dicho, vamos a hacer esta pelea. No es política, estos tipos no quieren pelear", insistió.

"Dicen que quieren al tipo más duro, pero cuando llegan los contratos, no firman", expresó David Benavidez, quien cuenta con un gran récord de 26-0, con 23 nocauts, por lo que ha sorprendido por su gran poderío físico y potencia.

¿Doble Benavidez vs Charlo?

David Benavidez también se refirió a una posible doble pelea, junto a su hermano y los gemelos Jermell y Jermall Charlo. "Eso sería grandioso. Las conferencias de prensa serían incendiarias, nadie nos callaría. Sería grandioso. Amaríamos hacer eso, pero si es difícil tener a un Charlo, imaginate tener dos en la misma noche", analizó.