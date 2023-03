El último fin de semana se empezó a definir el 2024 para Canelo Álvarez debido a que David Benavídez superó a Caleb Plant en la eliminatoria al Título Mundial CMB Supermediano. Por otro lado, en las últimas horas el tapatío le respondió al Monstruo Mexicano, quien le devolvió el tiro al marca una realidad al Campeón del Mundo.

“La gente siempre habla, la verdad es que no entiendo por qué hay tanto odio hacia mí por parte de ese hombre (Benavídez), pero al final del día, déjalo con su odio. No es mi problema que no tengan nada más de qué hablar”, comentó en los últimos días sobre las palabras del Bandera Roja tras su victoria.

Sin duda las palabras del tapatío sorprende, porque post pelea David Benavídez dio los diferentes motivos, por los que sería una gran pelea. “Siento que Saúl Álvarez necesita estas peleas con un peleador grande como yo. Esta será una pelea realmente grande. Como se puede ver, mi pelea con Caleb Plant fue enorme. Creo que Álvarez vs. Benavídez haría grandes PPV”, comentó.

Sin embargo, en las últimas horas, el Monstruo Mexicano salió con los guantes a marcarle el ring y marcar qué no está para rogarle la pelea. "Quiero probarme a mí mismo. Canelo se pobró a sí mismo, pero siento que él también necesita darme la oportunidad. No es que le esté rogando por la pelea. He sido retador mandatorio en las dos últimas. Entonces, es algo que he ganado, especialmente, después de pelea. Demostré que me merezco esa pelea”, comentó.

Por último, el peleador de Phoenix habló de su choque contra Caleb Plant y afirmó que nunca le habían golpeado tanto. "Nunca me golpearon mucho. Mi defensa siempre fue buena. Pensé que Caleb Plant era más rápido, asi que estaba esperando para lanzar mi contragolpe. Realmente, usé mis movimientos de cabezar y mi defensa. Podría mejorar, pero siento que la única pelea que la gente quiere ver súper medio es yo contra Canelo, así que vamos a dársela", expresó David Benavídez.