El próximo sábado 25 de marzo, en el MGM Gran Las Vegas, David Benavídez estará peleando ante otro excampeón mundial como Caleb Plant en uno de los combates más explosivos que ofrece 2023 hasta la fecha y que le dará al ganador la oportunidad de coronarse campeón interino del CMB en las 168 libras.

Si bien Plant es un rival de temer, porque ha demostrado que le sobra estilo pero también tener mucho poder en sus puños, El Bandera Roja está convencido de ser un boxeador superior y eso por esa razón que el simple hecho de conseguir una victoria no será suficiente para él, sino que importará mucho la menera en que cierre el combate.

“Estaría muy decepcionado conmigo mismo si no consigo noquearlo. La única forma en que quiero ganar esta pelea es deteniéndolo, ya sea por nocaut o nocaut técnico. Tengo mucha confianza porque, como dije, he estado trabajando muy duro. No he dejado ninguna piedra sin remover", comenzó diciendo Benavídez.

"Este campamento ha sido el trabajo más duro que he hecho en mucho, mucho tiempo. Y estoy muy emocionado. Me siento como las estrellas y todo se alineará a mi favor. Estoy listo para mostrarle al mundo lo que tengo. No me gusta dejarle la decisión a los jueces", agregó.

Y concluyó: "Como pueden ver, tengo 26 peleas con 23 nocauts. Así que no estamos pensando en dejar que esta pelea se vaya a las tarjetas. Estamos listos para hacer lo que tengamos que hacer para noquear a Plant. Ese es el plan. Le he estado diciendo a mis fanáticos que lo haré dentro de las seis primeras rondas".