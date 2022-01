Sin duda Terence Crawford ha sido uno de los mejores peleadores libra por libra de los últimos años luego de estar bajo las órdenes de Top Rank. Sin embargo, tras finalizar su contrato con la reconocida empresa, el estadounidense demandó a Bob Arum por racismo debido a que considera que no promocionó bien su carrera por ser negro.

El nacido en Omaha marcó por gran tiempo el tempo en el mundo del boxeo con grandes muestras de boxeo, pero no ante grandes rivales. Sin embargo, su salida número uno de la actualidad se dio en el 2020 cuando el Campeón del Mundo Welter OMB no pudo tener un combate ante algún peleador de Premier Boxing Champions, por lo que se quedó con un bono de un millón de dólares como resarcimiento.

Sin embargo, en lo que parecía ser una ruptura pacífica, por la manera en que la se manejó la carrera del boxeador, parece que termina en manos de la justicia luego de una demanda de Terence Crawford. Según lo declarado a New York Post, el monarcar de las 147 libras acusa a Bob Arum de racismo por no promocionar de la misma manera su carrera como lo hace con los peleadores blancos.

“Simplemente no le importa, no apoya ni sabe cómo promover a los peleadores negros”, expresó Crawford quien considera que hay un racismo sistemático por parte de Top Rank ya que no promueve de la mejor manera a los boxeadores de color negro. Y agregó: “Esto generalmente se debe a que los boxeadores afectados, que tienen contratos a largo plazo con Top Rank, temen que si hablan serán dejados de lado. Y no tendrán la oportunidad de pelear durante la vigencia de su contrato”.

Por su parte, el veterano promotor de boxeo mantuvo diálogos con The Post para salir a desmentir a Terence Crawford. “No llames racista a un hombre cuando en realidad eso se debe a tus fracasos. Su comerciabilidad no estuvo a la altura y eso no tiene nada que ver con la raza (…) Siempre han sido espantosos debido a que no logró promocionarse a sí mismo”, finalizó Bob Arum.