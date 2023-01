Las gestiones para concretar de una vez por todas un combate por el campeonato mundial indiscutible de peso pesdo entre Oleksandr Usyk y Tyson Fury podrían volver a complicarse debido a un desacuerdo en relación a la bolsa de dinero que debería cobrar cada peleador si así sucede.

Quien dio detalles y planteó su posición al respecto fue Bob Arum, CEO de Top Rank, quien aseguró que el ucraniano pidió como condición que el reparto de ese dinero sea mitad y mitad, algo que el promotor no cree correcto si la pelea finalmente se lleva a cabo en el Reino Unido, donde es El Rey de los Gitanos quien acaparará la mayor cantidad de fanáticos.

"Todo el mundo estuvo de acuerdo en que si la oferta para hacer la pelea en Arabia Saudita es real y se concreta iríamos allí. Pero si eso no sucede, haremos la pelea en Wembley. Los dos boxeadores han acordado pelear. Ya hablé con Frank Warren y les hemos dado hasta el fin de esta semana para presentar su oferta", comenzó diciendo.

"Si no recibimos esa oferta en el plazo establecido, llevaremos la pelea a Wembley. Entonces tendríamos que hablar de los porcentajes, porque Usyk quiere que sea 50-50 pero eso no estará bien si sucede en Wembley, poque habrá 95 mil fanáticos británicos y mucho dinero también británico en compras de pay per view, por lo que Tyson Fury merece la mayor tajada", explicó.

"De todos modos, no llegaremos a este problema si finalmente los inversionistas en Arabia Saudita operan haciendo tratos con cada uno de los combatientes. Nos han hecho creer que vendrán con una propuesta esta semana. Lo creeré cuando lo vea, pero no es como si no lo hubieran hecho en el pasado". concluyó.