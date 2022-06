Tras coronarse campeón mundial indiscutible de peso ligero, Devin Haney explicó por qué no le interesa enfrentarse a Ryan García.

El último sábado, en el Marvel Stadium de Melbourne, Australia, Devin Haney derrotó al local George Kambosos en una inapelable decisión unánime y se convirtió en campeón mundial indiscutible de peso ligero, lo que ahora lo pone como el hombre al que todos quieren enfrentar en una división repleta de grandes nombres.

Uno que no tardó en reaccionar a su victoria fue Ryan García, quien está programado para regresar al cuadrilátero el 16 de julio enfrentando a Javier Fortuna en Los Angeles. "Felicitaciones a Haney. Pero definitivamente fue una pelea insulsa", escribió el californiano criticando su actuación.

Entre los candidatos a desafiar a Haney por su campeonato mundial indiscutible aparecen también Vasyl Lomachenko y Gervonta Davis, que al parecer interesan más a este que el propio García, pues dejó en claro que hacer una pelea contra él no significaría nada para su legado deportivo.

"Él es popular, pero estoy persiguiendo un legado. No me importan los seguidores de Instagram, quiero hacer que las peleas más grandes sucedan por mi legado. No estoy luchando por los seguidores, estoy luchando para que mi nombre viva para siempre", expresó en diálogo con MMA Fighting.

Ryan García también puso en la mira a Gervonta Davis

Tras el brutal nocaut con el que Gervonta Davis acabó con Rolando Romero, Ryan García también se dirigió a Twitter para solicitar una pelea con él. "Déjame manejar primero el negocio que tengo para el 16 de julio y luego voy a buscar a Tank, que estuvo gritando toda la pelea. Soy el siguiente, así que déjalo ser. Vamos a hacerlo en diciembre", escribió.