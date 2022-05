El ruso viene de obtener una gran victoria ante el peleador tapatío, pero no se conforma y reconoce sus ganas de concretar una revancha.

El pasado fin de semana, la expectativa dio paso a la sorpresa, luego de que el boxeador ruso, Dmitry Bivol, venciera al mexicano Saúl Canelo Álvarez, por decisión unánime y tras dejar una muy buena imagen en el Estadio T-Mobile. Bivol dio un golpe sobre la mesa al vencer a quien muchos consideran el mejor libra por libra de la actualidad, y ante una afición claramente en favor del tapatío de 31 años.

Con su victoria, el boxeador ruso, campeón semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), ganó mucho prestigio y extendió su invicto. Además, tras finalizar el combate, Canelo Álvarez hizo públicas sus ganas de una revancha, mientras que el propio Bivol no le esquivó al desafío y admitió que estaba dispuesto a volver a concretar un combate entre ambos.

Pese a que Bivol no dejó dudas con su victoria, los rumores de una revancha comienzan a aparecer y el ruso no duda: “La pelea fue importante para mí, porque quise presentarme ante la afición al boxeo. En la segunda quiero confirmar que realmente que soy mejor que él”, reconoció en diálogo con FightHype. “Mi sueño es convertirme en campeón indiscutido. Es el mejor objetivo para mí. Es lo que he buscado desde el inicio de mi carrera”, aseguró después de su contundente triunfo.

Bivol sabe que Canelo Álvarez tiene mucho prestigio después de tantos años al máximo nivel, y por eso considera que una nueva pelea también puede ser una buena oportunidad para aumentar su reputación: “Él tiene más renombre, pero yo soy mejor y podría ser mejor. Por supuesto podría ganar más dinero y mayor atención, pero también tendría más respeto”, analizó el campeón mundial.

Lo próximo para Bivol

Pese al interés de ambos en pelear una vez más, Dmitry Bivol reconoció que antes de volver a enfrentarse ante Canelo Álvarez, deberá llevar a cabo una defensa mandatoria del título mundial. El boxeador ruso deberá subir al cuadrilátero ante el ganador de la pelea que se llevará a cabo este fin de semana, entre Gilberto Ramirez y Dominic Boesel.