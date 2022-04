Estamos ocho días de que de la pelea entre Saúl Álvarez y Dmitry Bivol por el Título Mundial AMB Medio Pesado en el famoso y reconocido MGM Grand de Las Vegas. Por otro lado, a casi una semana de la pelea, el ruso habló del mexicano y lo amenazó al decir que va a buscarlo cuando tenga la oportunidad de hacerlo.

Sin duda el próximo siete de mayo el peleador de Eddy Reynoso tendrá la difícil tarea muy complicada debido a que sube muchimo el nivel posición tras un 2021 donde los dos campeones a los que enfrentó no están sin ni siquiera estar a la altura de los tobillos de los grandes rivales que tuvo a lo largo de su carrera. Es decir, ninguno Billy Joe Saunders y Caleb Plant no han tenido a un Floyd Mayweather, Erislandy Lara, Miguel Cotto o Gennady Golovkin en su récord.

Debido a esto, Dmitry Bivol es un verdadero adversario para el mexicano y ya afirmó que va a realizar una pelea estratégica. “Yo tiro más golpes a su cabeza y cuerpo. Claro, voy a intentar lastimarlo tanto como pueda cuando tenga la oportunidad de hacerlo. No pienso en mi posición en semipesado ahora, ya sea uno o segundo. No importa. Tengo un cinturón y debo defenderlo contra un oponente de otra división”, expresó en una entrevista a Matchroom Boxing.

Y agregó: “Siento que es mi división, que es mi cinturón. Estoy aquí, soy el campeón, debería ganar. Pienso solo en eso. Cada boxeador es diferente. Tal vez ya se ha enfrentado a boxeadores con mi velocidad, el poder que tengo, el movimiento, pero estoy seguro que nunca ha visto las combinaciones que yo tengo”.

Jake Paul tundió a Canelo Álvarez

A horas del choque entre Amanda Serrano y Katie Taylor, Jake Paul tundió a Canelo por no enfrentar a peleadores conocidos. “Creo que tiene razón en el sentido que Canelo está evitando a mucha gente. Pelear contra Benavidez, pelear contra Charlo, ¿por qué no se están dando esas peleas? Y (Canelo) no está peleando contra nombres realmente importantes. Estos tipos son relativamente desconocidos”, comentó el youtuber.