El promotor se metió en medio de la polémica entre ambos boxeadores, pero no dudó a la hora de elegir un bando.

La salida de Ryan García del Canelo Team ha despertado mucha polémica y diversos rumores. Lo que parece quedar claro, es que la relación entre las partes no quedó bien, lo cual puede constatarse en las últimas apariciones públicas de ambos boxeadores.

Lo cierto es que Ryan García salió alegando que Eddy Reynoso no tenía suficiente tiempo para ayudarlo a mejorar, algo que no cayó bien al entrenador ni tampoco a Canelo. Para peor, en las últimas semanas, García le quitó mérito al primer título mundial logrado por el mexicano, quien le salió al cruce.

En esta ocasión, el promotor Eddie Hearn tomó postura en el conflicto: "Sé que Canelo y Eddy siempre sintieron que Ryan no puso el trabajo en ese gimnasio. No es fácil entrar y obtener el tiempo de Eddy Reynoso, y siento que viene como bendición del Canelo Álvarez también, porque esos tipos son cercanos", opinó en diálogo con The DAZN Boxing Show.

Para Hearn, Ryan García dejó pasar la chance de crecer al lado del boxeador mexicano: "Lo que he aprendido es que Canelo realmente quiere ayudar a la gente, y siento que hubiera ayudado a Ryan. Estaría al pendiente en sesiones de entrenamiento, y pienso que ellos sintieron que no puso el tiempo necesario. Tenía sus propios problemas y ahora hay varios dimes y diretes", sentenció.

Canelo no se guarda nada

Otro aspecto a señalar para Hearn, es que Canelo no se queda callado. Recientemente, comparó sus inicios con los de García: "Ryan sigue poniendo algunos hoyos, y que Canelo va a responder, porque de nuevo, otra cosa con Canelo Álvarez es que no le importa lo que dice. Te va a decir lo que está sintiendo. Tienes que respetarlo. Lo vimos en las conferencia de prensa con Gennady Golovkin", apuntó el promotor.