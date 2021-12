La migración sigue siendo un tema recurrente y en el deporte no es la excepción, y uno de los que lo ha vivido desde diversos ángulos es el entrenador de Saúl “Canelo” Álvarez, Eddy Reynoso, quien decidió contar uno de los momentos más complicados de su vida y a su vez le dio una curiosa anécdota.

Reynoso reveló para ESPN que a pesar de ser considerado uno de los preparadores con más prestigio en el mundo del pugilismo, no puede olvidar sus orígenes, pues eso lo ha ayudado para llegar a la cumbre con los pies en la tierra: "Siempre me imaginé ser alguien en la vida, en el deporte. El box me gustaba mucho desde chiquito. Ahora me ha ido bastante bien, me siento bendecido y más que nada quiero dejar un legado y aprendizaje para todos de que todo es posible".

El preparador de “Canelo” no pudo evitar contar en esta charla lo que ha significado para él ingresar a Estados Unidos, pero ahora de forma legal, pues le ha visto ironía en ello, pues confesó que los encargados de migración le han solicitado hasta fotografías con él, a pesar de que alguna vez fue mojado.

"Entré de manera ilegal y ya después paso y hasta me piden autógrafos los oficiales de migración y me preguntan cuándo vamos a pelear. Eso me llena de orgullo", señaló Eddy, quien ahora sigue alistando al Canelo Team, pues no sólo tiene a su cargo al boxeador mexicano sino también a otros pugilistas.