Saúl Canelo Álvarez viene de convertirse en Campeón Indiscutido de las 168 libras, pero ya a da el salto a las 200 libras para enfrentar a Ilunga Makabu. Por otro lado, Gilberto el Zurdo Ramírez comentó que la pelea que quiere ver es contra David Benavídez y que el nacido en Guadalajara no tiene el mismo poder que el Bandera Roja.

Lo dicen Mike Tyson y Julio César Chávez, David Benavídez es el rival que puede hacerle frente al tapatío, que le puede hacer pelea. Debido a esto, a su altura y la manera de pelear, es que el mundo del deporte de los puños, especialistas y fanáticos, esperan verlo ante el estadounidense ya que se espera una guerra o al nacido en Guadalajara sudando la gota gorda para salir con la mano en alto.

Por otra parte, quien se metió a esta discusión fue el Zurdo Ramírez que salió a decir que la pelea que ver ese choque, pero agregó que la pegada de Canelo Álvarez está por debajo del estadounidense. “Benavidez tiene más poder, tiene más velocidad. Canelo es bueno, va hacia adelante y sabe cómo fintar. Es 50-50 esa pelea”, expresó el excampeón del mundo a diferentes medios de comunicación.

Y agregó: “No lo sé, tal vez está siguiendo sus planes para llevar a cabo esa pelea (ante Benavídez). La gente quiere ver esa pelea, todo el mundo la quiere ver. Son los dos mejores peleadores en 168 libras. Yo la quiero ver y la gente también”. Además, el exmonarca de las 168 libras agregó que sería un gran tiro entre el Bandera Roja y el nacido en Guadalajara.

En las últimas horas, José Benávidez apuntó contra Canelo Álvarez y Eddy Reynoso por esquivar a su hijo. “No hay que andar con mamadas, que no se hagan pendejos. Porque cuando David era campeón en las 168 libras del CMB, nos contactamos para hacer esa pelea en las 168 libras y no estaba interesado. Dime, ¿por qué? David no dio las 2 libras y deja el cinturón vacante, y ahora sí les interesa pelear por el cinturón”, expresó el técnico mexicano a TV Boxeo.