No subió el Zurdo Ramírez y así fue el escalofriante KO de la a mexicoamericana Seniesa Estrada

En el AT&T Center de San Antonio se espera el regreso de Gilberto Zurdo Ramírez ante el cubano Yuriekis González. Por otra parte, en la previa al regreso del mexicano, Seniesa Estrada defendió con éxito su Título Mundial Mínimo AMB ante la guatemalteca María Micheo Santizo.

La californiana fue una aplanadora y se llevó por delante al a centro americana tras no darle respiro ni especio para que pueda realizar algo diferente en el ring de Texas. Como si fuera una peleadora en peso gallo, Super Bad no dejó dudas para ganar por la vía rápida ante una rival que no tenía los recursos para competir en la noche de hoy.

Las primeras dos vueltas tuvieron un claro dominio por parte de la estadounidense, pero en el tercero se desató todo su poder luego de mandar a la lona Santizo, quien se levantó y soportó todo tipo de ataque la Campeona. Ya en el cuarto, la guatemalteca salió en busca de un milagro, pero se encontró con el recto de izquierda de Seniesa Estrada que liquidó el pleito para retener su Título Mundial Mínimo AMB.