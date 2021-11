La idea de Luis Miguel de llevar su vida a las pantallas de streaming provocó todo un fenómeno, pues al parecer todos quieren copiarle, pese a que no es el pionero de este tipo de contenido, “El Sol de México” al parecer le habría compartido la idea nada más y nada menos que al boxeador mexicano, Saúl “Canelo” Álvarez.

Cabe recordar que tanto el cantante como el púgil son grandes amigos, y la idea de hacer una serie de su vida pudo provenir del intérprete de “La Incondicional”, una idea que según el diario mexicano Reforma, comienza a tomar forma pues uno de los interesados para conseguir este proyecto es el empresario, Carlos Bremer, quien es consejero financiero del tapatío.

Bremer reveló al diario que ya habló al respecto con Álvarez, a lo que señaló estar muy interesado: “Sí se podría dar la serie. Una vez comentó ‘Canelo’ y después dijo que se dedicaría ahorita a pelear, pero sí le gustaría. Sería una leyenda: Empiezas de cómo vendía paletas en el camión o cómo le decía el papá que, si no ganaban la carrera de caballos el domingo, no tenían para comer. El ‘Canelo’ tiene un lado humano tremendo que no deja ver por su dureza y porque tiene que parecer fuerte, pero tiene un corazón tremendo”.

El reconocido empresario también formó parte del proyecto de “Luis Miguel, la serie”, por lo que ya tiene experiencia en este ramo, así como el contacto necesario con la famosa plataforma, Netflix: “Él es muy aterrizado. Todo mundo cree que tiene excesos por los carros y relojes, pero son juguetes que no determinan su futuro. El caso de él es un frijolito”.