Oscar De La Hoya confía en que Gilberto Ramírez podrá conseguir lo que no consiguió Saúl El Canelo Álvarez y vencer a Dmitry Bivol cuando lo enfrente, el próximo sábado 5 de noviembre, en la Etihad Arena de Abu Dabi, donde estará en juego el título mundial de peso semipesado de la AMB que pertenece al ruso.

Lo que no sabe es si una victoria del Zurdo podría o no frustrar la revancha que Canelo está buscando tener ante Bivol; también si una victoria le daría a Ramírez, al quedarse con el cinturón de campeón, mayores posibilidades de enfrentar al multicampeón tapatío de las que ha tenido hasta ahora.

De momento, lo que Oscar De La Hoya entiende es que Canelo deberá hacer modificaciones no solo en su boxeo sino incluso en su metodología de trabajo si de verdad quiere tener oportunidad de vengarse de Bivol y así lo hizo saber a un grupo de reporteros en plena difusión de la pelea entre Ramírez y el campeón mundial de la AMB.

“Siento fuertemente que Canelo tiene que cambiar su estilo. No vencerá a Bivol con ese mismo estilo. Tal vez tenga que cambiar de entrenador. Todo el mundo cambia de entrenador, todo el mundo mejora. Canelo no puede vencer a Bivol con ese estilo. No puede vencer a Bivol con ese mismo estilo estando desprevenido. Es imposible", señaló apuntando contra Eddy Reynoso.