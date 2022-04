El combate de unificación de títulos mundiales entre Errol Spence y Terence Crawford está próximo a suceder. Pensando en ello, hubo un descuido que tuvo The Truth ante Yordenis Ugas que podría costarle demasiado caro.

Si se repasan los diez asaltos que duró su pelea de unificación de títulos mundiales ante Yordenis Ugas, podría decirse que Errol Spence no tuvo mayores problemas para imponerse en el cuadrilátero y demostrar la superioridad que lo llevó a quedarse con la victoria por nocaut técnico.

Sin embargo, hubo un momento del combate en que Spence tuvo un descuido que pensando en una pelea ante Terence Crawford por el campeonato mundial indiscutible de peso wélter podría costarle demasiado caro. Fue en el sexto asalto, cuando tras recibir un golpe limpio del cubano el estadounidense perdió su protector bucal.

En lugar de esperar que el árbitro de la pelea diera la señal de alto para que pudiera recogerlo, Spence desatendió por un segundo a Ugas para tomar su protector y en ese momento el cubano lo sorprendió con un golpe lícito y luego con otro que lo hizo tambalear hasta ser detenido por las cuerdas.

El cubano pudo incluso seguir golpeándolo, pero se detuvo a esperar que el árbitro finalmente permitiera a Spence recoger el bucal. "Tengo que conseguir una boquilla nueva. Es como si no se estuviera aferrando a mi boca en absoluto. Entonces, se cae por todas partes y tengo que morder muy fuerte para que se quede en mi boca. Entonces, es mi culpa. Es un error de novato para mí", reconoció el estadounidense tras la pelea.

Spence no se molestó con Ugas

Errol Spence reconoció que Yordenis Ugas no había actuado de manera antirreglamentaria al golpearlo cuando perdió su bucal y por esa misma razón dijo no haberse molestado con el cubano. "Mirar hacia otro lado fue un error de novato. Me golpeó como tres veces. Entonces, ya sabes, eso también fue mi culpa, porque se supone que debes protegerte en todo momento", resaltó.