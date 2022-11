El próximo sábado, Gilberto el Zurdo Ramírez reaparece para enfrentar a Dmitry Bivol por el Título Mundial AMB Medio Pesado en Arabia Saudita. Por otra parte, a pocas horas de que se lleve adelante el combate, su exentrenador, Jesús Zapari, lanzó fuertes críticas contra su expupilo al decir que lo ve lento y que no ha peleado ante grandes rivales.

Sin duda, el próximo fin de semana el boxeo mexicano tiene una gran cita con la historia debido a que el mazatleco va en busca de la victoria más significativa de su carrera. A su vez, por primera vez en la categoría va a enfrentar a un rival que está en su mejor momento en las 175 libras a diferencia de los que ha estado enfrentando.

Por otra parte, en las últimas horas habló su exentrenador, Jesús Zapari, lanzó varias críticas contra el Zurdo. “No porque ya no esté conmigo, pero no me ha gustado como ha peleado. Lo he visto muy torpe, muy lento”, comentó el técnico en diálogos con Izquierdazo.

Y agregó: “No le han puesto peleadores de calidad que le exijan. Le han puesto peleadores casi casi a modo, buenos, pero ya veteranos. (...) Lo he visto torpe, lo he visto lento. No le he visto movilidad de piernas como tenía antes, lo he visto lento, ha cachado mucho golpe últimamente”.

Por último, el exentrenador recordó cómo eran sus inicios y habló del Campeón del Mundo AMB Medio Pesado. “Desde los 12 años viviendo en mi casa, uno sabe lo que tienen los muchachos. Ahora lo veo lento y torpe de piernas, sin los giros ni laterales que tenía antes. (...) A Bivol lo veo bien, rápido, vivo, igual que cuando hacían sparrings. Al Zurdo lo he visto falto de coordinación en los pies”, expresó Jesús Zapari. Y añadió: “El Zurdo está joven, no está golpeado, con buena quijada y con buen punch. No se descarta una victoria para el Zurdo también”.