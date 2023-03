Mientras se habla de Jaime Munguia vs. Gennady Golovkin, en Bolavip repasamos un gran motivo por el que no chocarían.

El motivo por el que no chocarían Jaime Munguia y Gennady Golovkin

Jaime Munguía se presentó por última vez el pasado 11 de noviembre y tras su incursión en las 160 libras no terminó de tener una pelea importante que lo lleve a pelear por un título del mundo. Sin embargo, afirman que el mexicano está cerca de enfrentar a Gennady Golovkin, pero repasamos por qué no se llegaría a dar la pelea.

Desde que llegó a mediano, el peleador que hoy es entrenado por Erik Morales no tuvo un gran combate en esta categoría debido a que termina siendo un gran peligro por una pobre bolsa o el campeón, como Demetrius Andrade, no es lo mejor para su estilo. A su vez, el Terrible ha declarado que tarde o temprano va a dar el salto a las 168 libras.

Por otra parte, en el medio de este contexto, Fernando Beltrán de Zanfer Promotion y Óscar de la Hoya buscan una mega pelea para el de Tijuana. Se habló mucho de la posibilidad de que enfrente a Dmitry Bivol en las 175 libras, lo que era una locura, pelea que finalmente fue descartada en los últimos días.

A pesar de esto, el nombre de Gennady Golovkin vuelve a aparecer en la mesa luego de que Salvador Rodríguez, periodista de ESPN. Sin duda la pelea le serviriía de mucho al mexicano ya que necesita un nombre importante en su récord que se abran algunas puertas, ya sea en las 160 o 168 libras porque en tres año no la tuvo.

De todas maneras, un gran motivo que aleja al kazajo de este combate es que él hoy es agente libre, finalizó su contrato con Matchroom Boxing en la trilogía con Canelo Álvarez, y no sería extraño que busque una buena bolsa por pago por evento, facto que no ha podido dominar DAZN. Debido a esto, no sería extraño ver Gennady Golovkin yendo bajo las huestes de Al Haymon y que enfrente a Jermall Charlo, Campeón del Mundo CMB Mediano, Carlos Adame o a Demtrius Andrade si decide bajar nuevamente a las 160 libras.