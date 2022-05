Desde esta sábado y para siempre, Dmitry Bivol habrá marcado un antes y un después en la carrera profesional de Saúl El Canelo Álvarez. No porque no hubiese perdido nunca antes. No porque no pueda volver a levantarse como el máximo dominador del boxeo mundial; sino porque tal vez le haya quitado parte de esa seguridad absoluta que lo hacía sentir que no había nadie en el planeta capaz de derrotarlo sobre un cuadrilátero.

Incuso, lo que parecía un futuro meticulosamente diagramado para lo que resta del año, ahora se volvió mucho más incierto si se tiene en cuenta que el tapatío podría dejar de lado la trilogía ante Gennady Golovkin prevista para septiembre para exigirle al invicto y campeón mundial de peso semipesado de la AMB una revancha inmediata.

Más allá de quién pueda ser su próximo rival, quien dio su opinión sobre lo que cree que sucederá con Canelo tras perder ante Bivol fue Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. “La vida es así, igual que el boxeo: ganas y pierdes. Lo importante es la capacidad de asimilar la adversidad, aceptar el fracaso y tener la madurez para levantarse y seguir adelante”, comenzó diciendo en diálogo con The Herald.

Y agregó: “Los más grandes de la historia han perdido: Muhammad Ali, Julio César Chávez, Sugar Ray Leonard, Marvin Hagler, Manny Pacquiao, Mike Tyson, en fin, todos estos boxeadores legendarios que eran considerados invencibles fueron derrotados. ¿Qué pasó después? regresaron para construir su legado".

Sulaimán recordó la derrota de Canelo ante Mayweather

Mauricio Sulaimán recordó además la derrota que Saúl El Canelo Álvarez sufrió en 2013 ante Floyd Mayweather en un combate que el mismo peleador mexicano reveló años más tarde que se apresuró en tomar. "Canelo perdió con Floyd y tuvo el descaro de asimilar, aceptar y levantarse. Construyó nuevos planes y sueños ambiciosos. Trabajó y se quedó con su equipo. Siguió aprendiendo, maduró como atleta y como persona. Y en los siguientes nueve años logró importantísimos triunfos que lo elevaron a ser el boxeador más importante", reflexionó.