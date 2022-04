No tengan dudas que desde que Saúl El Canelo Álvarez rompió su vínculo contractual con Golden Boy en noviembre de 2020, Oscar De La Hoya, cabeza de la compañía, sueña con que sea un peleador de su promotora el que ponga fin a su reinado como mejor peleador libra por libra del mundo.

La oportunidad podría estar más cerca de lo que muchos creen si es que finalmente surte efecto la presión que ha comenzado a ejercer Gilberto Ramírez, invicto en 43 peleas, para que le concedan la chance de enfrentar al ganador del combate que Canelo Álvarez y Dmitry Bivol protagonizarán el próximo 7 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

Para ganarse esa pelea, el oriundo de Mazatlán sabe que deberá tener una gran actuación en su próxima presentación, programada para el 14 de mayo en la Toyota Arena de Ontario, enfrentando al excampeón mundial interino de peso semipesado de la AMB Dominic Boesel, quien es dueño de un récord de 32 victorias y 2 derrotas.

"Siempre quiero dar un buen espectáculo a los fans. Habrá mucha gente mexicana, muchos latinos, muchos fanáticos del boxeo.Quiero hacer una declaración y obtener el ganador de Canelo vs Bivol. Esa es la pelea que quiero y necesito pasar por este tipo primero el 14 de mayo", expresó en rueda de prensa.

Y agregó: “Tengo mucha confianza en mí mismo y en mi entrenamiento. Sabía que la pelea iba a ser en mayo, pero no la fecha, pero me gusta estar en forma. Siempre estoy entrenando y estoy listo para estas grandes oportunidades. El 14 de mayo estaré 44-0. Sin derrotas. Y buscaré el nocaut".

Gilberto Ramírez dijo ser el mejor en las 175 libras

Si bien no tiene ningún título en su poder, aunque sí ha sido campeón mundial de los súper medianos, Gilberto Ramírez dijo ser el mejor boxeador que hay hoy por hoy en las 175 libras. "Soy el mejor en esta división y me probaré a mí mismo. Les daré un buen espectáculo a todos. He estado buscando la oportunidad de pelear contra los mejores porque sé que soy el mejor", aseguró.