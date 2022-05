Han pasado ya dos semanas desde que Canelo Álvarez fue sorprendido por el boxeador ruso, Dmitry Bivol, quien lo sorprendió con una técnica muy pulida, así como también con un plan de pelea que llevó a cabo con mucha personalidad. El tapatío no pudo obtener un nuevo título mundial y ha sido blanco de numerosas críticas a raíz de su actuación en el combate realizado en Las Vegas.

Los últimos años, plagados de victorias, han transformado a Canelo Álvarez en uno de los boxeadores más reconocidos a nivel mundial, por lo que su derrota ante Bivol no pasó desapercibida. En las últimas horas, quien dejó su opinión fue el excampeón mundial, Roy Jones Jr., emblema del boxeo estadounidense.

“Pareciera que no comprendemos que Canelo subió a una categoría de peso a la que no pertenece. Él sólo está tratando de ver qué tan alto puede llegar”, explicó Jones en diálogo con DAZN. “No puede ser que por perder una o dos peleas seas llevado al pasado. Mucha gente no juzga realmente a un libra por libra por sus habilidades boxísticas, realmente lo juzgan por su popularidad”, continuó.

A diferencia de lo que hecho por la prestigiosa revista The Ring, que no incluyó a Canelo entre los mejores cinco tras su derrota ante Bivol, Roy Jones sí que ubica al mexicano en ese TOP5: “No puedes sacarlo. Ha dominado tres categorías de peso durante los últimos cinco, seis años. Así que en mi lista, todavía está en mi TOP 5 libra por libra, tal vez mi TOP 3”, afirmó el estadounidense.

El ranking de The Ring

La revista sorprendió al ubicar a Canelo en el sexto lugar, por detrás incluso de otro mexicano como Juan Estrada, quien se situó quinto. Oleksandr Usyk, Terence Crawford, Naoya Inoue y Errol Spence son quienes lideran los primeros puestos. Detrás de Canelo, Vasyl Lomachenko, Dmitry Bivol, Josh Taylor y Roman Gonzalez completan el TOP10.