El próximo 17 de septiembre Canelo Álvarez enfrentará a Gennady Golovkin en la que será la tercera pelea entre ellos cuando se enfrenten por los Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring Supermedianos en el T-Mobil Arena. Por otra parte, a menos de un mes para la pelea, el kazajo comentó que hay muchos mexicanos que lo quieren. ¡Hay tiro!

La relación entre los fanáticos nacionales con Saúl Álvarez ha tenido idas y vueltas ya que para muchos no está cerca de competir con Julio César Chávez, mientras otros consideran que si. A su vez, muchos deben haber festejado la derrota del tapatío el pasado siete de mayo contra Dmitry Bivol.

Por otro lado, a menos de un mes para llevar adelante la trilogía, Gennady Golovkin habló de cara a la pelea.“Muchos mexicanos me aman y nadie en Kazajstán ama a Canelo”, expresó el Campeón del Mundo de los Medianos AMB y FIB en diálogos con Ernest Amador.

Por otra parte, en la misma charla habló en relación al legado que dejará cuando se retire del deporte. "Sé de mi legado y lo que dejaré escrito en el boxeo quedará para las generaciones futuras, pero sin duda alguna cuando llegue el momento seguramente disfrutaré hablando con mis nietos, si es que los tengo, sobre lo que hice y dejé. como un legado en el ring", comentó.

Canelo agradece no haber vencido a Floyd Mayweather

En los últimos días Canelo Álvarez realizó su Making of de DAZN y explicó por qué fue bueno para él no haber vencido a Floyd Mayweather. Siempre lo dije. "Si hubiese ganado esa noche, todo me hubiera salido bien. Fama, dinero, y no hubiera funcionado bien, tal vez. Entonces, podría haberme vuelto loco. No era mi momento, y así es como lo tomo. Me llevó unos días aceptarlo”, expresó el mexicano.