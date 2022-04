Saúl Canelo Álvarez se mantiene enfocado para enfrentar a Dmitry Bivol por el Título Mundial AMB Medio Pesado en el MGM Grand de Las Vegas. Por otra parte, mientras el tapatío se enfoca en el ruso, Gilberto Ramírez quiere al ganador y habló del llamativo plan que lleva adelante para que pueda obtener una oportunidad con el Campeón del Mundo Súper Mediano.

En los últimos meses, Eddy Reynoso y el nacido en Guadalajara han comentado en más de una ocasión que no quieren chocar ante un peleador mexicano. Es más, el entrenador de Jalisco dijo la semana pasa que ningún mexicano está a la altura de su boxeador para ganarse una oportunidad contra él.

Por otra parte, Gilberto Ramírez no para de insistir en una pelea contra él y comentó que tiene planeado hacerse ciudadano estadounidense para tener una oportunidad contra Canelo. “Creo que se puede dar esa pelea. Me estoy haciendo ciudadano americano y ¿por qué no se puede dar?”, comentó el Zurdo a Mayan Tiger Sports Journalist.

Y agregó: “Voy a tener dos nacionalidades. Si él no quiere pelear con mexicanos, voy a decir que soy gringo ahora”. A su vez, reiteró que quiere al ganador del choque entre Canelo Álvarez y Dmitry Bivol, pero aclaró que quiere una oportunidad contra Saúl Álvarez. Además, dijo que su sueño es ser campeón del mundo crucero y que le gustaría chocar contra Ilunga Makabu.

“Estoy buscando las buenas peleas, convertirme en campeón del mundo. Tengo la estatura también para crucero y por qué no ir a buscar la pelea de título”, expresó el Zurdo Ramírez. Y añadió: “Quiero pelear contra Makabu. Para mí sería un sueño hecho realidad convertirme en peso crucero, hay que trabajar y espero que se pueda dar este año o al próximo”.