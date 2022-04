Saúl Álvarez se mantiene enfocado de cara a su próxima pelea ante Dmitry Bivol por el Título Mundial AMB Medio Pesados en el MGM Grand de Las Vegas. Por otra parte, el mexicano fue consultado nuevamente sobre su retiro y dijo que espera que falte mucho para ese momento, pero explicó por qué motivos extrañaría el deporte de sus amores.

A lo largo de los últimos meses son dos las preguntas que se han ido repitiendo para el peleador de Guadalajara las cuales tienen que ver quién será el siguiente rival y cuándo piensa retirarse. Al igual que en muchas oportunidades, el tapatío comentó que busca quedarse en el boxeo hasta sus 40 años.

Por otra parte, en diálogos con TMZ explicó por qué no quiere que el día de su retiro llegue pronto. “Espero mucho tiempo (seguir peleando), porque voy a extrañar el boxeo cuando me retire. En este momento, 6 años más, 7, 5, no sé”, comentó. Y agregó: “Amo el boxeo, amo los desafíos, amo esa adrenalina. Necesito lograr todo para estar en los libros de historia del boxeo. Por eso estoy aquí y amo lo que hago”.

Por otro lado, el tapatío preguntó cuándo se vio a un peleador subir y bajar de categorías para derrotar a todos los campeones. “¿Cuándo ves al mejor boxeador subir y bajar en una categoría de peso y vencer a todos los campeones? Creo que nadie. Y trato de hacer lo mejor que puedo. Por el boxeo, por mí, por mi legado”, comentó.

Por último, el nacido en Guadalajara habló del Campeón del Mundo AMB y comentó que es un rival muy bueno y que será una pelea riesgosa la que llevará el próximo siete de mayo. “Dmitry es un muy buen boxeador, es un campeón sólido en 175, es una pelea peligrosa. Me gusta, me encanta ese tipo de desafío”, finalizó Saúl Álvarez.