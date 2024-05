Canelo Álvarez está disfrutando de unas semanas de relajación tras derrotar a Jaime Munguía en Las Vegas y aprovecha para despuntar su placer por el golf. En ese sentido, este viernes el tapatío presentó su torneo denominado No Golf, No Life 2024, el cual se disputa en el club de Bosque Real, Huixquilucan.

Sin embargo, el boxeador de 33 años no puede escapar de los comentarios acerca de contra quién protagonizará su próxima pelea. Los rumores han comenzado a perseguirlo ni bien derrotó a Munguía para retener todos sus títulos de los supermedianos y muchos han sido los rivales con los que se le ha relacionado.

Canelo Álvarez derrotó a Jaime Munguía en su última pelea. (Imago)

Uno de los nombres que más fuerte como próximo posible rival del jalisciense fue David Benavídez. No obstante, poco después apareció en escena el nombre del campeón indiscutido de los welter Terence Crawford. Dicho combate está siendo impulsado por Turki Alalshikh, asesor de la Corte Real del Reino de Arabia Saudí y presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de ese país.

En las últimas horas, y durante la inauguración de su torneo de golf, Canelo Álvarez habló sobre la posibilidad de pelear ante Crawford y explicó cuál es su requisito para que se haga efectivo el combate.

¿Qué solicitó Canelo Álvarez para pelear contra Terence Crawford?

Así, el crédito de Guadalajara volvió a reiterar su exigencia excluyente para organizar su próxima pelea: una bolsa económica a la altura.

“Crawford es un gran peleador, obviamente, tres divisiones más abajo. Como ya lo he dicho, he peleado con boxeadores más grandes que yo, de la misma categoría, más chicos, más viejos y más jóvenes. Al final de cuentas, nací para pelear y voy a pelear con quien sea, obviamente con los términos que me convengan más”, comenzó explicando Canelo.

Canelo Álvarez pidió una bolsa económica a la altura. (Imago)

Posteriormente, agregó: “En este punto de mi carrera voy a hacer las mejores peleas, pero que me convengan. Pero depende del dinero, ¿por qué no?”.

Vale destacar que, no obstante esto, la FIB obligó a Canelo a realizar la próxima defensa de sus títulos ante el cubano William Scull. En ese sentido, el organismo advirtió que, en caso de que el mexicano no aceptara esa pelea, podría quitarle su título al rey de las 168 libras.