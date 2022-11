El CMB tomó la decisión de ordenar un combate entre los excampeones Andy Ruiz y Deontay Wilder que será eliminatorio al título mundial de peso pesado que ostenta Tyson Fury, al menos hasta que realice la defensa del mismo enfrentando el próximo 3 de diciembre a Dereck Chisora.

Un combate ante el Bombardero de Bronce ha estado en los planes del Rocky Mexicano desde que regresó a los cuadriláteros con victoria en decisión unánime sobre Luis Ortiz, ya desvinculado de Eddy Reynoso y el Canelo Team para trabajar a las órdenes de Alfredo Osuna.

Si bien todavía se debe llegar a un acuerdo sobre las condiciones de la pelea, Andy Ruiz ya dejó un desafiante mensaje a Deontay Wilder como advertencia no solo para él sino también para quienes no confían en que sea capaz de derrotarlo. "Sé que puedo recibir un golpe. No digo que él no golpee fuerte", comenzó diciendo en diálogo con Boxing Social.

Y agregó: “Voy a entrar, voy a lanzar mis combinaciones, voy a ser rápido, explosivo, y una vez que lance mi mano derecha sobre su sien, él va a caer. Estamos aquí tratando de quedarnos ocupados y tratando de mantener la concentración".

Por otro lado, Ruiz no se mostró demasiado impresionado por el nocaut en el primer asalto que Wilder consiguió ante Robert Helenius, pues lo consideraba una gran posibilidad. “Sabíamos que iba a obtener esa victoria fácilmente. Ese era su compañero de entrenamiento, entonces, ¿qué haces con los compañeros de entrenamiento? Sabes exactamente lo que tienes que hacer", concluyó.