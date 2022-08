A tres semanas para la pelea, Luis Ortiz advierte que la pelea no llegará a las tarjetas y que va a noquear a Andy Ruiz.

El próximo tres de septiembre, Andy Ruiz regresa al ring para enfrentar a Luis Ortiz en la que sería una eliminatoria al Título Mundial CMB. Por otro lado, a tres semanas para la pelea el cubano volvió a lanzar un nuevo tiro contra el Rocky Mexicano al comentar que la pelea no tendrán que definirla los jueces.

El choque de principio de septiembre volverá a marcar un posible camino para los pesados debido a que con el posible retiro de Tyson Fury, el cinturón Verde y Oro quedará vacante. Ante esto, King Kong Ortiz vuelve a formar parte de una pelea por un cetro mundialista.

Por otro lado, Luis Ortiz desde que se confirmó la pelea no ha parado de mandar varios mensajes contra Andy Ruiz. Debido a esto, en las últimas horas volvió a mencionar que la pelea no llegará a las tarjetas, sino que será él quien termine definiendo la pelea.

“Mi intención es clara, noquear a Andy Ruíz.Uno de nosotros dos terminará noqueado y les puedo garantizar que esto no dependerá de los jueces", comentó el cubano según lo informado por Izquierdazo. Por otro lado, el isleño comentó que ha estudiado al mexicoamericano para quedarse con la victoria.

“He estudiado a Ruíz de pies a cabeza. Si no puedo noquear de un duro golpe, terminó por enfocarme en castigar una y otra vez hasta que mis rivales ya no puedan seguir más en la pelea”, expresó Luis Ortiz. Y agregó: “Estoy convencido de que a Andy Ruíz le costará el estilo que estoy usando. Quiero ir por el premio más grande, esta es una pelea muy importante y sé que ganando puedo tener otra oportunidad por el título mundial. Me siento mejor hoy en día que cuando tenía 25”.