Este sábado 18 de diciembre, en la Amalie Arena de Tampa, el excampeón de UFC Tyron Woodley tendrá finalmente su esperada revancha ante Jake Paul, quien el pasado 29 de agosto, en Cleveland, lo había derrotado en una ajustada decisión dividida de los jueces.

Habiéndose librado en ese entonces del oponente que más resistencia le opuso en su breve carrera como boxeador, el único al que no ha sido capaz de noquear, el youtuber estaba listo para enfrentar en esta fecha al invicto británico Tommy Fury, hermano del campeón mundial de peso pesado del CMB Tyson Fury.

Sin embargo, desde el campamento del británico se informó que este había sufrido no solo una lesión, sino también algunos problemas de salud que lo obligaon a cesar actividades y, por lo tanto, a bajarse del combate. Finalmente, rápido se negoció para que Tyron Woodley fuera su reemplazo y no se perdiera la fecha.

"Cuando mi equipo me despertó el viernes para decirme que Tommy se retiraba, les dije que estaba listo para pelear contra cualquiera el 18 de diciembre. Troy, Trey, Trevor, Travis. Me importa un carajo quién sea. Entonces, como predije, Tommy Fumbles y Tyron están allí para recogerlo, intervenir y, por contrato, recibirá $ 500,000 adicionales si me noquea. La primera vez lo superé. Esta vez voy a castigarlo y no dejaré dudas", expresó Paul una vez que supo que volvería a verse las caras con Woodley.

Horarios y canales de Jake Paul vs Tyron Woodley

La cartelera que estelarizarán Jake Paul y Tyron Woodley en la Amalie Arena de Tapa será televisada en Estados Unidos a trevés de un programa de pago por evento de Show Time que está anunciado para las 21.00 en Hora del Este y las 18.00 en Hora del Pacífico.

A su vez, en América Latina la transmisión quedará a cargo de ESPN y StarPlus a través de ESPN Knockout. El anuncio está hecho para las 23.00 de Argentina y Uruguay, las 22.00 de Venezuela, las 21.00 de Colombioa, Perú y Ecuador; y las 20.00 de México.