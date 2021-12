Jake Paul vs. Tyron Wood: desde Tampa pelean en el peso crucero

En las próximas horas vuelve la polémica al mundo del boxeo cuando vuelva presentarse debido a que Jake Paul regresa al ring para realizar la revancha ante Tyron Wood. El youtuber llega al Amelia Arena de Tampa con el objetivo de no dejar dudas tras haber ganado con mucha polémica al excampeón de la UFC.

El nacido en Cleveland dio que hablar en el deporte de los puños al pelear en la cartelera con la que regresó Mike Tyson frente a Roy Jones Jr. Aquella noche, Nate Robinson fue la segunda víctima de un luchador que le han ido armando la carrera como profesional.

Sin embargo, ante Tyron Wood, Jake Paul tuvo que pelear durante ocho rounds para salvar su invicto luego de ir a las tarjetas. A pesar de haber salido con la mano en alto, el youtuber dejó muchas dudas por lo que accedió a realizar este enfrentamiento luego de que Tommy Fury, quien iba a ser el rival de esta noche, se haya bajado del combate por una lesión.

“Tengo 24 años. Puedo conquistar el mundo y convertirme en el próximo Muhammad Ali al ritmo que voy. ¿Qué tiene él (Tyron Woodley)? No tiene nada. Tengo una historia mucho más grande aquí. Una presencia mucho más grande. Estoy haciendo algo que nadie ha hecho antes. Que él gane, no ayuda al deporte. No ayuda al mundo, ya nadie le importará”, expresó Paul a DAZN en la previa a su pelea.

Dónde ver la pelea entre Jake Paul y Tyron Wood

El choque se realizará en el peso crucero y será transmitido por ShowTime en la noche de hoy en Estados Unidos desde las 21:00 en Hora del Este y las 18.00 en Hora del Pacífico. Por su parte ESPN y StarPlus a través de ESPN Knockout para América Latina. Desde las 23:00 de Argentina y Uruguay, las 22:00 de Venezuela, las 21:00 de Colombia, Perú y Ecuador; y las 20:00 de México.

Cartelera Completa

Jake Paul vs Tyron Woodley // Peso crucero

Amanda Serrano vs Miriam Gutiérrez // Peso ligero

Liam Paro vs Yomar Alamo // Peso súper ligero

J'Leon Love vs Marcus Oliveira // Peso crucero

Jeovanny Estela vs Chris Rollins // Peso wélter

Deron Williams vs Frank Gore // Peso pesado

Anthony Taylor vs Chris Avila // Peso semipesado