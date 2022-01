Durante los primeros días de diciembre, Julio César Chávez informó que había contraído Coronavirus (COVID-19), aunque afortunadamente no pasó a mayores y pudo superar la enfermedad. De hecho, se lo vio golpeando a una bolsa de arena que simulaba ser el virus y llevó tranquilidad a los aficionados.

A un mes de aquello, esta vez es su hijo quien le siguió los pasos, ya que Junior informó en sus redes sociales que dio positivo este fin de semana. A través de una serie de videos de Instagram, Julio César Chávez Jr. reconoció que tiene todos los síntomas y que, al igual que su padre, se encuentra estable a pesar de que por momentos no se siente tan bien.

“Tengo una nueva. Me dio COVID, salí positivo en COVID. Estaba invicto y valió madre. Ayer me dio negativo, anteayer también, pinche prueba”, manifestó el sinaloense. Pero hablar de su salud no fue todo lo que hizo, ya que también aprovechó la oportunidad para señalar que su esposa, Frida Muñoz, no le ha dejado ver a sus hijos ni hablar con él, lo que se relaciona con los problemas maritales que presenta el matrimonio.

Horas más tarde, Chávez Jr. dejó de lado ambos asuntos y habló de su próxima pelea, la cual tiene programada para mediados de febrero y uno de los posibles rivales es Jake Paul. Su última presentación había sido en el Palenque de la Feria Ganadera de Culiacán ante David Zegarra el 18 de diciembre, cuando venció por decisión unánime y quedó con las ganas de noquear al peruano.