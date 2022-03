No está secuestrado, tampoco anda perdido. El heredero de la leyenda del boxeo sigue su propia batalla contra las adicciones.

El legendario boxeador mexicano Julio César Chávez salió a dar en sus redes sociales Twitter e Instagram, mediante un video de 30 segundos de duración, un mensaje sobre el paradero de su hijo Julio César Chávez junior ante las especulaciones que se han hecho por la repentina desaparición.

A seis días de la última publicación de Julio César Chávez junior en Instagram, un video donde está realizando un entrenamiento, el gran campeón del boxeo mexicano comenzó su mensaje de la siguiente manera: “Hola a todos mis amigos que han preguntado por mi hijo Julio, quiero decirles que mi hijo está en buenas manos".

Acompañado por su nieto -hijo de Julio junior-, Julio César Chávez compartió con sus seguidores que "mi hijo está en un programa de recuperación, recuperándose, primeramente Dios muy pronto va a estar muy bien y él va a poder hablar con todos ustedes".

Julio César Chávez rechazó tajantemente las versiones que han circulado sobre el paradero de su heredero: "Para todos los que están preguntando dónde está mi hijo, si está secuestrado, si anda perdido, nada de eso. Mi hijo está recuperándose y muy pronto él dará información. Bendiciones para todos".

¿Siguiente rival de Julio César Chávez junior?

Semanas atrás, trascendio la posibilidad de que Julio César Chávez junior pelee contra el también mexicano Alfredo Angulo. “Cuando él quiera. Si viene, peleo. Yo estoy en mi tierra, pero no hay tramas aquí. Él va a pedir mucho dinero. Lo importante es pelear seguido, ya después vendrán las peleas grandes. No me falta nada”, comentó el hijo de la leyenda en Instagram.