El próximo 17 de septiembre, Saúl Álvarez enfrentará a Gennady Golovkin por los Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring Supermedianos. Por otro lado, luego de haber dicho que quería chocar contra Oleksandr Usyk, Dmitry Bivol le recomendó que mejor enfrenten a Anthony Joshua. ¡Lapidario!

En las últimas semanas, el peleador de Eddy Reynoso estuvo en boca de todos debido a que no descartó la posibilidad de enfrentar a Oleksandr Usyk. “Es difícil, pero no me importa. Me gusta ese tipo de desafío. Va a ser difícil, lo sé, pero amo el boxeo, amo estar en ese tipo de situación", comentó el nacido en Guadalajara.

Por otro lado, las declaraciones de Canelo Álvarez llegaron a oídos de Dmitry Bivol quien no dudó en ironizar sobre lo que dijo. “¿Canelo vs Usyk?, creo que sería mejor una mejor pelea entre Canelo y (Anthony) Joshua (quien ha sido el gran perdedor en las dos batallas ante el ucraniano)”, expresó el Campeón del Mundo AMB en dialogos con IFLTV.

De todas maneras, el ruso, que es promocionado por Matchroom Boxing y que el próximo cinco de noviembre enfrenta a Gilberto Ramírez, entendió los dichos del mexicnao. “Pienso que a los campeones les encantan los retos, a mi me gustan”, respondió el peleador que viajó a medio oriente para promocionar su próxima pelea.

Por último, al Campeón del Mundo AMB de las 175 libras fue consultado si le quería dejar un mensaje a Saúl Álvarez y no dijo nada. “No tengo ningún mensaje para él”, comentó Dmitry Bivol.