La distancia que distintos episodios fueron generando con el correr de los años entre Gervonta Davis y Floyd Mayweather se ha vuelto a estas alturas irreconciliable y fue en la previa de su pelea ante Rolando Romero que el propio Tank reconoció que esta será la última con Money como promotor.

En los últimos meses, Gervonta había dejado ver con una serie de tuits publicados en su propia cuenta que estaba molesto con el modo en que Mayweather estaba manejando su carrera, situación que terminó de empeorar cuando Money se ausentó de una de las ruedas de prensa de promoción de la pelea ante Romero, a fin de promocionar su propio combate de exhibición realizado el último bin de semana en los Emiratos Árabes.

Pero fue en una entrevista concedida a Brian Custer para el podcast Last Stand que terminó de confirmar la ruptura. "Quiero convertirme en ese hombre que maneja su propia carrera. Siento que necesito ser yo quien maneja mi propia carrera, mis prioridades", comenzó diciendo. Y consultado entonces sobre si era su última pelea junto a Floyd Mayweather, respondió: "Sí, señor".

Por otro lado, Gervonta Davis dijo que esa ruptura no dejará renconres entre ambos: "No tengo mala sangre con Mayweather Promotions. Definitivamente aprecio lo que han hecho por mí a lo largo de los años. No hay amor perdido. Es hora de que crezca y sea quien decida mi propio destino", expresó.

¿Cuándo es la próxima pelea de Gervonta Davis?

Gervonta Davis estará exponiendo su título mundial Regular de peso ligero de la AMB este sábado 25 de mayo en el Barclays Center de Brooklyn. Su rival será Rolando Romero, dueño de un récord profesional de 14 victorias, sin empates ni derrotas, con 12 de ellas conseguidas por la vía del nocaut.