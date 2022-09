Este sábado, en la Manchester Arena en Reino Unido, Amanda Serrano no solo retomó la senda victoriosa tras su derrota ante Katie Taylor en su excursión al peso ligero, sino que además logró sumar un nuevo título mundial en una división de peso pluma que la tiene como máxima dominadora gracias a un triunfo en decisión unánime sobre Sarah Mahfoud.

La puertorriqueña llegó a la pelea ante la danesa siendo dueña de los cinturones de la OMB, el CMB y la OIB; y le arrebató a esta no solo su invicto de 11 peleas sin empates sino además el cinturón de la FIB. Con cuatro cinturones, Serrano no es campeona mundial indiscutible porque el de la OIB no cuenta con la legitimidad de sus otros tres y del que por consiguiente le falta: el de la AMB.

La dueña del cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo que la falta a quien está considerada entre las cinco mejores boxeadoras libra por libra de la actualidad es desde abril del año pasado la mexicana Érika Gutiérrez, que lo conquistó venciendo a Jelena Mrdjenovich por decisión técnica en el séptimo asalto.

Dinamita, de 32 años, hizo una defensa exitosa a ese cinturón en noviembre del año pasado venciendo en fallo dividido a Melissa Esquivel y más recientemente volvió a exponerlo en la revancha ante Mrdjenovich el pasado 3 de septiembre durante la cartelera que estelarizaron Gallo Estrada y Argi Cortés, saliendo vencedora en decisión unánime.

El hecho de que Amanda Serrano esté buscando la pelea por el campeonato mundial de peso pluma pone entonces a Érika Gutiérrez en una gran posición para conseguir el combate más importante de su carrera, soñando, por qué no, con volverse ella indiscutible como lo es su compatriota Saúl El Canelo Álvarez en el peso súper mediano.