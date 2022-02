Uno de los grandes negocios que se dio en el 2021 en el mundo del boxeo fue la exhibición de Floyd Mayweahter y Logan Paul a mitad de año. Por otro lado, tras varios meses de ese combate, el hermano del youtuber, Jake Paul, confirmó que Money no le pagó su bolsa y que lo demandó por no cumplir su contrato. Según lo informado, el exboxeador lo demandaría por una multimillonaria suma de dinero.

El excampeón del mundo es conocido por ser él una máquina de generar dinero ya que todo lo que llevaba adelante era pura ganancia desde cualquier punto de vista. Debido a esto, es que tanto en su pasado como profesional como en la actualidad todo el mundo quiere subir a pelear ante él ya que se llevan a su casa un pago enorme.

Sin embargo, tras llevarse cerca de cien millones de dólares en su última exhibición, Logan Paul decidió demandar a Floyd Mayweather debido a que no pudo le pagó su bolsa. “Realmente no le ha pagado. Hay una demanda que se abrió la semana pasada o hace dos semanas. Lo están presionando legalmente y tras bambalinas, pero es vergonzoso que Floyd ‘Money’ Mayweather no tenga suficiente dinero para pagarle a mi hermano”, comentó Jake Paul en conferencia de prensa en Londres.

Por otra parte, el reconocido comediante Andrew Schulz, amigo de Logan Paul, y dio a conocer más detalles de lo que está sucediendo entre el youtuber y Money en su podcast, The Flagrant 2, entre los que dijo de cuánto es la demanda. “Le pregunté cómo, ‘¿en serio (no te ha pagado)? Me dijo, ‘sí, sí, supongo que lo vamos a demandar’ y apesta porque una vez que entras en demandas, los abogados son los que ganan. No puede prolongar eso para siempre y le debe probablemente entre cinco y 10 millones de dólares”, comentó Schulz.

En las últimas horas, Jake Paul habló de la posibilidad de enfrentar a Julio César Chávez Jr. al decir que le atrae la pelea, pero que el mexicano está loco. “Ya sabemos que (Chávez Jr) está un poco loco, creo que todos en la industria del boxeo saben que él está un poco loco. Así que ya veremos, quiero la pelea, pero ya sabes, algunas personas dicen que es posible que ni siquiera se aparezca el día de la pelea", expresó a Fight Hub TV.