Julio César Chávez le ha dado grandes alegrías a la gran mayoría de los mexicanos con sus épicas victorias antes grandes rivales, lo que lo llevaron a ser el peleador más importante de la historia de México. Sin embargo, Don Nacho Beristáin dio a conocer que el César del Boxeo le hizo perder más de un millón de pesos, pero para él fue una alegría que así suceda.

El técnico del Salón de la Fama habló con Fight Hub TV, a quienes le contó que una vez apostó en contra del nacido en obregón cuando se enfrentó ante Meldrick Taylor. Aquella batalla de 1990 tenía al mexicano contra las cuerdas debido a que estadounidense le iba ganando en las tarjetas por amplio margen.

“Julio es mi hermano, es mi amigo, lo quiero mucho. Vino desde allá caminando a saludarme, para mí es un orgullo. Una vez aposté en contra de él y perdí un millón de pesos”, comenzó Don Nacho. Y agregó: “Estaba rogando a Dios que ganara Julio. Ya no me importaba nada mi dinero, sino que levantara la mano a él y ganó por nocaut. Es el millón de pesos que más feliz he estado de haber perdido”.

Aquella noche de 1990, Julio César Chávez marcó en oro su nombre en la historia del boxeo y en la de los fanáticos debido a que, a segundos del final, el César logró sacar una mano que terminó por noquear a un Taylor que no daba más.