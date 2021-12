El próximo sábado, Julio César Chávez Jr se vuelve a presentar el próximo sábado ante David Zegarra en Sinaloa tras haber perdido ante Anderson Silva en Tijuana. Por otra parte, en las últimas horas el excampeón del mundo recibió un tiro de Ignacio Beristáin, quien dijo que tenía grandes cualidades, pero que perdió todo por los vicios.

La situación que vive el hijo de la Leyenda del boxeo se da desde la caída ante Sergio Maravilla Martínez por el Título Mundial CMB Mediano. Desde aquella noche de 2019 el peleador que era dirigido por Freddie Roach no pudo levantar su carrera tras caer ante Canelo Álvarez y Daniel Jacobs, y donde las drogas se hicieron presente en su vida.

Por otro lado, Nacho Beristáin habló de Julio César Chávez y fue lapidario al decir que no tiene sentido que siga insistiendo por ser campeón del mundo. “Cualidades siempre las tuvo, siempre. Es muy fuerte, pero todo lo echa a perder el maldito vicio”, expresó el técnico. Y agregó: “Cuando empezó en el tobogán del vicio fue cuando ya bailó, pero bailó para siempre”.

Por otra parte, según el reconocido entrenador lo que hace Chávez Jr ya no tiene sentido y debería dejar de insistir. “Yo creo que es inútil que esté insistiendo tanto. No va a alcanzar a recuperarse (...) Él tiene problemas con él mismo. No tiene problemas con la gente, ni con el padre, ni con la esposa, él es el que ha echado a perder su vida”, expresó Beristáin.

“No sé la calidad del peleador peruano que le van a poner. Pero Julio debería ser un poquito más responsable, porque ese tipo de peleas te dejan mucho qué pensar”, finalizó Ignacio Beristáin quien no cree que Julio César Chávez Jr pueda volver a ser campeón del mundo.