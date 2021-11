El último fin de semana Terence Crawford logró recaudar menos de 155 mil ventas en PPV en su victoria ante Shawn Porter por el Título Mundial OMB Welter en Las Vegas. Por otra parte, tras darse a conocer cuál fue el número final en pago por eventos, el rey de las 147 libras destruyó a ESPN al decir que pudieron haber hecho algo más para generar más ventas.

El peleador de Omaha tenía ante su compatriota la pelea más complicada de su carrera, la cual pudo finalizar en el décimo asalto. A pesar de esto, el campeón de la Organización Mundial del Boxeo puso fin a su relación con Bob Arum y Top Rank ya que a lo largo de su carrera no pudieron concretarle un choque mundialista frente a Errol Spence Jr.

Por otro lado, en la pelea más importante de su carrera se supo que Terence Crawford vendió menos de 155 mil PPV, un número muy bajo de lo esperado, por lo que criticó a ESPN por la forma de venta que tienen. “Shawn Porter y yo peleamos en una aplicación. Había tanta gente que me decía que no sabían cómo poner la aplicación en la televisión, no sabían cómo hacerlo. Y, ya sabes, la persona mayor promedio o la persona que no, ya sabes, conoce la tecnología, no sabrá cómo poner la aplicación en la televisión. ¿Entonces, qué hacen? No lo compran. Ya sabes, entonces siento que, ya sabes, eso fue un montaje [en] por derecho propio, en ese mismo momento", expresó Bud a The Porter Way Podcast.

Y agregó: “¿Sabes a lo que me refiero? Porque sé, ya sabes, soy uno de los más, ya sabes, ¿cómo querría decirlo? Mi clasificación (en la televisión) es la más alta en Top Rank. Sabes, cuando peleo, la gente viene a todos los escenarios. Ya sabes, yo y Tyson Fury, diría, ahora. Pero si no es Terence Crawford. Tyson Fury, no ves estadios tan llenos. Gente peleando en las habitaciones pequeñas, no en las grandes y cosas así. Entonces, ya sabes, me río cuando dijo cosas así".

Cabe destacar que Terence Crawford y Shaw Porter recaudaron cerca de 11 millones de dólares teniendo en cuenta que cada PPV valía $69.99. Por su parte, Saúl Álvarez y Caleb Plant lograron vender más de 800 mil y recaudaron casi 64 millones dólares con un PPV a $79.99.