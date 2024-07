Canelo Álvarez no apareció en la lista de ESPN de los 100 mejores deportistas del siglo XXI y despertó polémica.

Si hay alguien que marcó la historia del deporte ese es Canelo Álvarez. Saúl es el campeón indiscutido de los supermedianos y domina a cada uno de sus rivales. Su récord indica que acumula 65 peleas con 61 victorias y que tiene todos los cinturones posibles, pero para ESPN no fue lo necesariamente influyente para ingresar en el Top 100 de mejores deportistas del siglo XXI.

La lista cuenta con atletas de todas las disciplinas, desde el fútbol, básquet, tenis, fútbol americano y boxeo, entre algunas de las más destacadas. Justamente, para la elección sobre el cuadrilátero aparecen Manny Pacquiao, Bernard Hopkins y Floyd Mayweather Jr. y esto generó polémica, no por quienes están, sino más bien por el que falta. Todos querían ver al de Guadalajara en ese centenar, pero finalmente eso no terminó sucediendo.

Según el propio medio, se recibieron más de 70.000 votos por parte de colaboradores (así fueron llamados) y las elecciones se repartieron entre todas las disciplinas. Lógicamente que 100 lugares para tantos deportistas de élite suena a poco, pero aún así no deja de extrañar la ausencia de Canelo, quien decidió no emitir ninguna palabra en relación al destrato que sufrió.

Canelo Álvarez debe definir que será de su futuro para este año 2024. (GETTY IMAGES)

El futuro de Canelo Álvarez con decisiones importantes a la vista

Saúl está enfocado por estos días en terminar de definir cual será su futuro. El público espera verlo en acción en septiembre, pero eso parece alejarse cada vez más, debido a que el tiempo pasa y no existe una voz que anuncie avances en las negociaciones. En los últimos días, Álvarez recibió el duro revés de que no podrá usar The Sphere el fin de semana del Día de la Independencia y se rumorea con que se podría presentar el sábado 21.

La otra situación a definir es la de su rival, que está entre Edgar Berlanga, Chris Eubank Jr. y David Benavidez. Este último, tiene que aclarar donde dará su siguiente paso y, sin querer, el de Canelo. La determinación erradica en si su próximo desafío lo desea en los semipesados o en los supermedianos, algo que deberá comunicar de manera oficial este viernes. Eso será algo que allane bastante un panorama que, por ahora, tiene más dudas que certezas.

Lista completa de los 100 mejores deportistas del siglo XXI elegidos por ESPN